Собянин: началась реставрация корпуса № 10 Морозовской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил в своем телеграм-канале о начале реставрации 10-го корпуса Морозовской детской городской клинической больницы в рамках комплексной модернизации медучреждения.



Мэр напомнил, что данное здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. В связи с этим специалисты планируют обновить фасад и кровлю объекта, расположенного в 4-м Добрынинском переулке. Кроме того, внутри приведут в порядок кирпичную кладку стен, своды Монье в подвале и полы из метлахской керамической плитки.



Собянин также напомнил, что в 2017-м в больнице был возведен крупнейший в Москве детский лечебный корпус. Спустя время специалисты капитально отремонтировали три корпуса здания. Один из них, педиатрический корпус № 1, был открыт после проведенных работ осенью 2022 года.

На данный момент проводится модернизация корпусов № 15, 16, 17. Также планируется реализовать комплексное благоустройство территорий.

Ранее в столице были завершены основные работы по капремонту корпуса № 2 ММНКЦ имени Боткина. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что трехэтажное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров было возведено в 1909 году. За это время инженерные системы и некоторые конструкции объекта устарели, поэтому было решено приступить к реставрации.

В рамках работ специалисты усилили конструкции здания, заменили системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, а также сделали перегородки на этажах. Помимо этого, они привели в порядок фасад корпуса, сохранили карнизы и металлические козырьки над входами, восстановили лестницы и оштукатурили на лестничных пролетах своды Монье.

