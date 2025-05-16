Собянин рассказал, как в Москве заботятся о пациентах с заболеваниями почек

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В рамках заботы о пациентах с заболеваниями почек в столице была создана специализированная сеть нефрологической помощи в 2023 году, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, с таким недугом сталкиваются примерно 15% жителей города. Благодаря созданной системе для них в первую очередь удалось сделать более доступным первичный амбулаторный прием.

Например, в соответствии с новыми стандартами в каждом филиале взрослой поликлиники теперь работают врачи-урологи, а данные о выявленных заболеваниях сразу вносятся в электронную медицинскую карту.

После этого, продолжил градоначальник, при необходимости пациента ставят на учет и направляют в один из четырех специализированных нефрологических центров, которые работают на базе многопрофильных клиник: ГКБ № 52, ММНКЦ им. С. П. Боткина, ГКБ им. А. К. Ерамишанцева и ГКБ им. С. С. Юдина.

"Благодаря единой цифровой платформе центры работают с поликлиниками в едином информационном поле", – пояснил Собянин.

Все центры оснащены передовым оборудованием, что позволяет проводить высокоточную диагностику и лечение на современном уровне. При этом деятельность многопрофильных медучреждений способствует созданию междисциплинарных команд врачей, которые, в свою очередь, предоставляют пациентам комплексное лечение, затрагивая не только сами заболевания, но и сопутствующие патологии.

Вместе с тем, уточнил мэр, для удобства пациентов специализированные центры предлагают диспансерное наблюдение и консультации с использованием телемедицины, где в серьезных случаях врачи назначают заместительную почечную терапию.

Градоначальник подчеркнул, что диализ доступен всем нуждающимся – это около 9 тысяч москвичей. Данную процедуру в мегаполисе ежедневно проводят более 2 тысяч раз. При этом ежегодно проводятся свыше 400 операций по пересадке почки. Причем такие цифры позволяют Москве не только опережать другие регионы России, но и не уступать ведущим европейским странам.

"Своевременная диагностика и эффективное лечение нефрологических заболеваний спасают жизни и помогают сохранить привычный образ жизни тысячам москвичей. Поэтому мы продолжим работать над повышением качества и доступности медицинской помощи по данному профилю", – заключил Собянин.

Тем временем в поликлиниках Москвы появились более 5 тысяч аппаратов для раннего выявления заболеваний сердца. Современное оборудование столичных медицинских учреждений предоставит пациентам возможность полного обследования этого органа.

В частности, жителям столицы стали доступны новые кардиографы, системы суточного мониторинга и нагрузочных тестов. Врачи теперь могут раньше обнаруживать риски и предотвращать развитие заболеваний.