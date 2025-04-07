Собянин: в Москве построено 11 подстанций скорой медицинской помощи

Фото: портал мэра иправительства Москвы/Евгений Самарин

С 2011 года в Москве за счет городского бюджета построили 11 подстанций скорой помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В общей сложности вместимость объектов составляет 182 машино-места.



"Город постоянно развивается, строятся новые микрорайоны, и растет потребность в оперативной медицинской помощи", – отметил мэр столицы.

Новые подстанции были возведены в районах Северном, Некрасовка, Бабушкинском, Даниловском, Филимонковском, Южное Бутово, Крюково, Троицк, Бекасово, Коммунарка и Царицыно.

Также в ближайшие годы в столице планируется построить еще шесть объектов, которые расположатся районах в Выхино-Жулебино, Царицыно, Тропарево-Никулино, Ивановское и Вороново.

Москва первой в России разработала и внедрила новый стандарт экстренной медпомощи. На сегодняшний день бригады столичной скорой выполняют около 4 миллионов выездов в год.

В основные элементы нового стандарта включены единые алгоритмы по большинству случаев обращения за экстренной помощью и высококвалифицированный персонал.

Ранее Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения. В этом году должно быть завершено возведение 10 объектов здравоохранения, семь из которых строят за счет бюджетных средств. Кроме того, в городе собираются открыть свыше 10 центров женского здоровья и 4 поликлиники.