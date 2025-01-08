Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в этом году будет завершено возведение 10 объектов здравоохранения, семь из которых строят за счет бюджетных средств. О проделанной работе и дальнейших планах Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

В прошлом году закончили строить 13 крупных объектов медицинской инфраструктуры общей площадью более 100 тысяч "квадратов". Мэр также напомнил о реконструкции корпусов многопрофильных стационаров. По его словам, это позволило расширить возможности травматологической, онкологической помощи и других направлений.

"Стратегия развития столичного здравоохранения предусматривает создание современного амбулаторного и стационарного каркаса медицинской помощи. Речь идет о комфортных и хорошо оснащенных поликлиниках и больницах, где есть все необходимое для диагностики и лечения по новым стандартам", – добавил Собянин.

Так, в 2024 году открылся травматологический корпус ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой. С момента начала приема специалисты помогли почти 6,5 тысячи пациентов.

В сентябре в ММКЦ "Коммунарка" был развернут центр ядерной медицины. Там проводят высокотехнологические процедуры (3D-, 4D-лучевая терапия). Более 800 исследований позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии прошли в отделении радионуклидной диагностики. К настоящему моменту из медучреждения благополучно выписали 400 человек.

В минувшем году возобновил работу лечебный корпус № 2 ГКБ имени В.В. Вересаева, где врачи специализируются на сердечно-сосудистых заболеваниях.

Флагманский центр ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, в свою очередь, стал пятым в сети ведущих многопрофильных клиник Москвы. Шестой – на базе ГКБ имени В.М. Буянова – начнет работать в этом году.

Приемные отделения московских стационаров капитально отремонтированы. Учреждения теперь соответствуют новому стандарту экстренной помощи. 70% пациентов получают лечение в течение двух часов, в целом скорость оказания помощи увеличилась в 1,5 раза.

В прошлом году открылось еще 70 поликлиник. В столице насчитывается 271 обновленное здание – программа выполнена на 80%. В этом году все работы буду завершены.

В Москве заработали новые центры женского здоровья:

на улице Яблочкова – в структуре ГКБ имени А.К. Ерамишанцева;

на Перервинском бульваре – в структуре ГКБ № 15 имени О.М. Филатова;

в Борисоглебском переулке и на улице Саляма Адиля – в структуре ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова.

Также в городе заработали два центра ментального здоровья в Богородском и Таганском районах. Специалисты могут предложить как индивидуальные, так и групповые терапии.

В 2025 году в Москве откроется комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира и лечебно-диагностический комплекс городской больницы № 62 в Сколкове. Кроме того, реализуется проект многопрофильного комплекса больницы № 52.

В городе собираются открыть свыше 10 центров женского здоровья и 4 поликлиники. Начнется также строительство лечебного комплекса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, детского стационара в районе Филевский Парк и комплекса ГКБ имени В.П. Демихова.

Вместе с тем в Москве запустят новый проект для помощи младенцам, которые были рождены раньше срока или пережили критические состояния после своего появления на свет. Так, в городе будут открыты специализированные центры медицинского сопровождения, которые начнут действовать при многопрофильных больницах. Помощь детям в таких учреждениях будут оказывать узкие и высококвалифицированные специалисты.

