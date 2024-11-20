Сергей Собянин: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им. Филатова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел ход комплексной реконструкции терапевтического корпуса № 4 городской клинической больницы № 15 имени Филатова на Вешняковской улице.

По словам мэра Москвы, работы в основных корпусах будут завершены в 2025–2026 году.

"Все оставшиеся три корпуса сейчас в ремонте", – подчеркнул Собянин.

В свою очередь, замруководителя департамента здравоохранения столицы Алексей Сапсай доложил Собянину, что в настоящее время специалисты начали проводить чистовую отделку. Они уже протянули все инженерные системы на 95%. Согласно графику, работы закончатся летом следующего года.

По словам Сапсая, реконструкция корпуса родильного дома завершится в 2026 году.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что реконструкция терапевтического корпуса стартовала в октябре прошлого года. Здание 1985 года постройки полностью модернизируют и оформят в едином стиле с флагманским центром экстренной помощи. Корпус будет рассчитан на 254 койки. После завершения реконструкции здесь сделают основные отделения больницы.

Для обновленного корпуса должны приобрести более 1,8 тысячи единиц медтехники. Более того, в здании создадут специальные комнаты отдыха – family room – с кулерами с водой и мягкой мебелью. С другими корпусами ГКБ имени Филатова здание будет объединять подземный переход.

Также планируются работы по реконструкции консультативно-диагностического центра и помещений бывшего приемного отделения в главном корпусе больницы. Для первых пациентов двери откроются уже осенью 2025 года.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что новый комплекс детской больницы имени святого Владимира достроят в 2025 году, его готовность в настоящее время составляет 73%. Комплекс рассчитан на 570 мест. По планам, здесь будут использоваться технологии стационаров кратковременного пребывания и дневных стационаров.

