Ракова рассказала о расширении мер помощи недоношенным детям в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве запустят новый проект для помощи младенцам, которые были рождены раньше срока или пережили критические состояния после своего появления на свет. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу Москва 24.

По словам вице-мэра, в столице ежегодно рождаются около 10 тысяч недоношенных или находящихся в критическом состоянии детей. В группу риска входят недоношенные дети, вес которых не превышает 1,5 килограмма, рожденные до 36-й недели и те, кто перенес реанимацию или искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

При этом, если беременность и роды оказались тяжелыми, у детей может развиться большое количество сопутствующих проблем. Однако с ними невозможно записаться к обычному педиатру в поликлинику, поскольку на начальном этапе таким новорожденным требуется в том числе поддержка узкопрофильных специалистов. В результате родители оказываются вынуждены обращаться в различные учреждения, что затрудняет процесс получения необходимой помощи.

В связи с этим на протяжении нескольких лет город активно работает над проектом "Ранняя помощь". В нем принимают участие врачи, социальные работники и представители педагогического сообщества.

Ракова подчеркнула, что расширение проекта запланировано на середину 2025 года. Так, в городе будут открыты специализированные центры медицинского сопровождения, которые начнут действовать при многопрофильных больницах. Помощь детям в таких учреждениях будут оказывать узкие и высококвалифицированные специалисты. Они обеспечат новорожденным возможность нормального развития и купируют все возможные негативные последствия преждевременных родов. Центры будут работать в рамках нового стандарта.



"Если каких-то проблем не удается избежать, то будут подключаться сразу специалисты из соцзащиты. Это дефектологи, логопеды, психологи и реабилитологи, которые будут разрабатывать индивидуальные программы, сопровождать и детей, и родителей", – пояснила заммэра.

Она также обратила внимание, что, по мнению специалистов, в раннем возрасте рожденных раньше срока детей еще можно стабилизировать. Таким образом, к трем годам подавляющее большинство из них могут получить возможность посещать обычные детские сады, подобно своим сверстникам.

Ранее мамам новорожденных, чьи дети попали в реанимацию, обеспечили доступ к видеонаблюдению за кроваткой ребенка. Такую возможность получили 12 столичных детских больниц, роддомов и перинатальных центров. Для подключения необходимо обратиться к заведующему отделением или лечащему врачу.

