Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мамам новорожденных стала доступна видеотрансляция из реанимации. Такую возможность предоставят 12 столичных детских больниц, роддомов и перинатальных центров, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Видеонаблюдение за кроваткой ребенка доступно в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", – написал он.

Для подключения необходимо обратиться к заведующему отделением или лечащему врачу. Также женщине следует открыть доступ к ЭМК.



Кроме того, мамы смогут предоставлять временный доступ к онлайн-видеотрансляции любому члену семьи, подчеркнул мэр столицы.



По словам Собянина, внедрить такие решения и проекты удалось благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая позволяет вести каждого пациента персонифицировано на всех этапах.

Между тем молодые родители могут получить свидетельство о рождении или оформить иные документы для детей, в том числе СНИЛС и ОМС, во всех центрах госуслуг или сразу в роддомах. Родителям вдобавок предлагают направить документы на рассмотрение заявки о распоряжении средствами маткапитала, в том числе о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.

