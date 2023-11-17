Ракова рассказала о возможностях помощи недоношенным детям в Москве

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Столичные медучреждения стараются обеспечить персонализированный трек для каждого ребенка как с точки зрения медицинского сопровождения, так и в образовании. В том числе для этого комплексно развивают помощь недоношенным детям, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в Международный день недоношенных детей.

По ее словам, благодаря комплексной помощи роженицам и детям в столице за последние 13 лет удалось сократить младенческую смертность более чем в два раза. Так, в медицинских учреждениях столицы выхаживают детей с низкой массой тела в 99% случаев, а с экстремально низкой – в более чем 82%.

"Это очень высокие цифры, которыми мы гордимся. Мы достигли их благодаря комплексному подходу, строительству новых перинатальных центров, развитию действующих роддомов. Мы много лет назад максимально включили их в состав многопрофильных клиник и сейчас делаем все, чтобы роддом находился на территории больницы", – сказала она.

Заммэра подчеркнула, что самыми сложными случаями занимаются в перинатальных центрах. При этом центр имени Ворохобова является флагманским, так как там проводят уникальные внутриутробные операции.

Отмечается, что в центре уже были проведены 12 операций младенцам в утробе матери. Также там активно развивается неонатальная хирургия – всего за небольшой срок работы центра медики провели свыше 200 подобных операций.

Уточняется, что в последнее время в роддома и перинатальные центры поставили свыше 2 тысяч единиц техники, еще более 400 позиций планируется приобрести до конца следующего года. Кроме того, в больницах есть около двух тысяч высокотехнологичных инкубаторов – кювезов для выхаживания новорожденных.

Также большую роль играют центры компетенций, где будущие матери еще на стадии планирования могут получить определенную помощь при наличии патологий.

"Например, сейчас женщины с сахарным диабетом наблюдаются в больнице имени Баумана, с сосудистой патологией – в Филатовской больнице, а хроническими нефрологическими заболеваниями занимается 52-я больница", – добавила Ракова.

По ее словам, в настоящее время в Москве есть самые современные возможности и технологии для оказания помощи недоношенным детям. В городе работают 5 перинатальных центров, а в ближайшее время планируется открытие нового центра на базе больницы № 31 имени академика Савельевой.

Ранее Ракова заявила, что в роддомах столицы за год рождаются в среднем шесть тысяч недоношенных детей – около 5%. По ее словам, показатель выживаемости пациентов с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов до килограмма ежегодно становится только выше.

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