Анастасия Ракова призвала женщин грамотно оценивать свой репродуктивный потенциал

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Женщины должны грамотно оценивать свой репродуктивный потенциал. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр рассказала, что в настоящее время медицина развивается быстрыми темпами и это создает иллюзию среди женщин, что можно немного подождать с материнством.

"Но сейчас мы прекрасно понимаем, что это, конечно же, не так. Организм каждой женщины уникальный, и то, что в одном возрасте могут одни, далеко не значит, что у тебя будет точно так же", – пояснила заммэра.

Согласно статистике, около 1,5 тысячи женщин в Москве первого ребенка родили после 40. Средний же возраст у женщин при рождении первого ребенка – 29 лет. Исходя из популяционного скрининга следует, что каждая десятая женщина будет испытывать определенные трудности в возникновении спонтанной беременности. Кроме того, только 53% женщин старше 35 лет на сегодняшний день имеют достаточный запас фертильности для беспроблемной беременности.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой смотрите на телеканале Москва 24 и на VK Видео 16 декабря в 09:00.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что в возрасте от 20 до 30 лет женщина физически "крепче" и легче переносит роды. Она объяснила, что беременность в раннем возрасте не несет ничего хорошего из-за отсутствия физической и физиологической зрелости, а после 40 лет может спровоцировать генетические нарушения и патологии у ребенка.

Между тем Владимир Пути заявил, что в России уже в 2025 году должны быть созданы условия для перелома демографической ситуации. При этом глава государства назвал это "сложной задачей".

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести в РФ Десятилетие семьи. Она подчеркнула, что для достижения целей нужны огромные вложения сил, ресурсов и времени.

