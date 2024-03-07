07 марта, 16:58Общество
Гинеколог назвала "идеальный" возраст для первой беременности
Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy
В возрасте от 20 до 30 лет женщина физически "крепче" и легче переносит роды. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщила акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.
"Конечно, молодая женщина крепче физически, у нее роды пройдут легче, она, может быть, их даже не заметит, но слишком ранние роды – тоже ничего хорошего не несут", – сказала врач.
Беременность в раннем возрасте не несет ничего хорошего из-за отсутствия физической и физиологической зрелости, пояснила эксперт. Возраст от 20 до 30 лет она назвала "идеальным" для деторождения.
Беременность после 40 лет может спровоцировать генетические нарушения и патологии у ребенка, заявила Ерофеева. Она также рассказала, что в медицинских кругах женщин, которые рожают после 27 лет, называют "пожилыми первородящими", однако обижаться на термин не стоит.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал мужчин дарить своим женщинам на 8 Марта новую беременность. Однако, по его словам, зачатие должно происходить в трезвом виде. Он рекомендовал мужчинам "не спаивать" женщин в праздник.
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