07 марта, 15:44Общество
Милонов призвал мужчин дарить своим женщинам на 8 Марта новую беременность
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал мужчин дарить своим женщинам на 8 Марта новую беременность, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Он также призвал не спаивать женщин в праздник.
"Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее. Главное – не спаивайте ваших женщин, бутылочки шампанского достаточно. Чтобы никаких массовых попоек, а то 8 Марта, попойки, дело доходит до отношений – и в результате зачатие в пьяном виде, такого не должно быть", – сказал парламентарий.
Он попросил женщин добровольно отказаться от алкоголя и встречать 8 Марта в трезвом виде, поскольку, по его мнению, трезвая женщина – это прекрасно.
Ранее психолог Наталья Наумова сказала, что мужчинам 8 Марта важно подарить женщинам любовь, романтику и внимание. Также в качестве подарка подойдут цветы и универсальные вещи, подчеркивала эксперт.
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