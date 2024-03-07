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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал мужчин дарить своим женщинам на 8 Марта новую беременность, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Он также призвал не спаивать женщин в праздник.

"Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее. Главное – не спаивайте ваших женщин, бутылочки шампанского достаточно. Чтобы никаких массовых попоек, а то 8 Марта, попойки, дело доходит до отношений – и в результате зачатие в пьяном виде, такого не должно быть", – сказал парламентарий.

Он попросил женщин добровольно отказаться от алкоголя и встречать 8 Марта в трезвом виде, поскольку, по его мнению, трезвая женщина – это прекрасно.

Ранее психолог Наталья Наумова сказала, что мужчинам 8 Марта важно подарить женщинам любовь, романтику и внимание. Также в качестве подарка подойдут цветы и универсальные вещи, подчеркивала эксперт.

Большие очереди за цветами заметили на Рижском рынке в преддверии 8 Марта