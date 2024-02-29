Эксперты объяснили причину высокой рождаемости летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Родители в России выбирают месяц, когда их ребенок может появиться на свет, исходя из размера доходов семьи. Об этом сказано в исследовании ученых НИУ ВШЭ, передает РБК.

Как заявляют специалисты, чем больше доход, тем чаще родители планируют беременность и рождение ребенка на лето. Кроме того, влияет на появление малыша на свет именно летом еще и климатические условия вместе с урбанизацией.

По информации исследователей, подобная тенденция зафиксирована на уровне регионов РФ с высоким уровнем жизни, а также с преобладанием городского населения. Кроме того, дети, появившиеся на свет в марте, в основном проживают в регионах с суровым климатом – Ненецкий автономный округ, Коми, Томская область. Смещение пиков рождения на осень прослеживалось в южных регионах – Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия.

Подобная сезонность, как сказано в материале, объясняется праздниками, миграцией, сезонностью браков, физической нагрузкой, структурой питания. В обществе с низкой рождаемостью значимую роль играют выбор и поведение женщины, которые обусловлены социально-демографическими характеристиками.

При этом исследователи отмечают, что рождение ребенка летом является экономически целесообразным, так как женщина сможет сэкономить на покупке верхней одежды для беременных, больше времени проводить на свежем воздухе, разнообразить рацион питания фруктами и овощами, что положительно повлияет на здоровье малыша.

Демографы также предположили, что выбор месяца рождения связан с популярными месяцами регистрации брака.

"Зачатие часто происходит с лагом в пару-тройку месяцев после вступления в брак, и в итоге рождения выпадают также на летние месяцы", – заявил демограф Игорь Ефремов.

Ранее Владимир Путин заявил, что демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года. До этого президент РФ сообщил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной, в связи с этим необходимо принимать дополнительные меры в сфере демографии. Он считает, что для решения проблемы силы должны объединить государство, общество и религиозные конфессии.



Путин заявил, что решение проблемы рождаемости лежит в сфере материального благосостояния