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18 декабря, 17:48

Общество

В ближайшие годы демографическая ситуация в РФ будет улучшаться – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года, сообщил Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Он подчеркнул, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным, то поднимаясь, то падая.

"Где-то через тройку лет у нас волна рождаемости опять пойдет вверх", – заявил российский лидер.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной, в связи с этим необходимо принимать дополнительные меры в сфере демографии.

Путин отметил необходимость достижения перелома демографической ситуации в стране путем поддержки семей, будущих мам и традиционных ценностей. Он считает, что для решения проблемы силы должны объединить государство, общество и религиозные конфессии.

По словам президента РФ, страна снова столкнулась с последствиями демографических провалов прошедших десятилетий.

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