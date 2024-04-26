Голикова: в РФ наблюдается тенденция снижения числа женщин репродуктивного возраста

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

В России наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин репродуктивного возраста. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По прогнозу Росстата, рост численности женщин в возрасте 20–29 лет начнется только после 2026 года, но он будет незначительный", – цитирует ее ТАСС.

Вице-премьер объяснила, что все усилия должны быть направлены на повышение интенсивности рождений, основополагающим становится подход "плюс один ребенок в каждой семье".

По словам Голиковой, суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последний год практически не изменился, вторых – снизился на 4,5%. При этом коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в стране вырос на 3,6%.

Она подчеркнула, что рождаемость первого ребенка сдвигается вправо. По ее данным, период первых рождений приходится на 28–29 лет.

"Вот эту тенденцию нам с вами нужно переломить", – подчеркнула Голикова.

Ранее Росстат заявил о снижении коэффициента рождаемости до 1,41 в 2023 году. Наибольшие значения были зафиксированы в Чечне (2,66), Туве (2,44) и на Алтае (2,03). Самые низкие показатели выявили в Ленинградской области (0,88) и Севастополе (0,98).

