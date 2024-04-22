Эксперт Ветров предложил разрешить молодым семьям тратить маткапитал на ремонт квартир

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Молодым семьям нужно разрешить расходовать маткапитал на ремонт квартир. Соответствующее предложение выдвинул председателю кабмина РФ Михаилу Мишустину председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.

Ветров напомнил, что сейчас для молодых родителей есть несколько способов улучшить свои жилищные условия. Например, недавно правительство одобрило возможность расходования средств маткапитала на ремонт таунхаусов.

Однако многие семьи в РФ живут в простых квартирах, уточнил эксперт. В связи с этим Ветров предложил направлять деньги на ремонт квартиры, чтобы улучшить жилищные условия.

"Прошу вас рассмотреть данную инициативу и позволить молодым семьям тратить средства маткапитала на ремонт квартир", – сказано в письме к Мишустину.

Ранее кабмин России утвердил постановление, позволяющее направлять средства маткапитала на реконструкцию таунхаусов. По документу, реконструировать жилой дом можно своими силами или с помощью строительной организации. В первом случае Соцфонд переведет деньги на счет одного из родителей, во втором – на счет строительной компании.

