В Госдуму внесут законопроект об увеличении маткапитала до миллиона рублей

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Депутаты Госдумы разработали законопроект о повышении материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка с учетом темпов инфляции и роста цен на жилье. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, документ внесут на рассмотрение в Госдуму в среду, 6 марта. Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Согласно проекту, размер маткапитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и 1 миллион рублей на второго и третьего ребенка при условии, что ранее право на допмеры господдержки не возникло.

По словам Нилова, за последние 17 лет маткапитал превратился в устойчивый и стабильный инструмент стимулирования рождаемости. Большинство участников программы направили деньги на улучшение жилищных условий, а второй по популярности способ потратить маткапитал – оплата обучения ребенка, отмечается в пояснительной записке депутатов.

С 1 февраля материнский капитал проиндексировали до уровня в 630 380 рублей на первого ребенка, на второго он составит уже 833 024 рубля, а доплата за второго достигнет 202 643 рубля.

Ранее Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года. Президент РФ также предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, а также поднять вычеты на третьего и последующих детей – до 6 тысяч рублей в месяц.

По словам Путина, большая многодетная семья должна стать нормой в России. Рассказывая о поддержке семьи и демографии, глава государства заявил, что РФ была и остается оплотом традиционных ценностей и ее выбор разделяют люди по всему миру, в том числе на Западе.

Маткапитал увеличили на 7,4% с 1 февраля