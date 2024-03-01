В Госдуме оценили запуск нового нацпроекта "Семья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Национальный проект "Семья", который направлен на повышение коэффициента рождаемости в регионах РФ, поможет объединить усилия разных государственных структур в области помощи семьям. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

"Это просто подарок для нас, потому что все, что мы делали, мы сложим теперь в единую дорожную карту, и каждое министерство будет понимать, какие действия по поддержке семьи требуются именно от него", – объяснила она.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина добавила, что необходимость подобного проекта назрела давно. Поэтому сейчас, как она утверждает, осталось лишь сделать его эффективным.

Ранее Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил о запуске в России нового нацпроекта "Семья". Президент РФ объяснил, что необходимо продолжать работу по повышению качества жизни семей с детьми, поддержке рождаемости. По его словам, большая многодетная семья должна стать нормой в России. Кроме того, глава государства поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие 6 лет.



Владимир Путин объявил о запуске пяти национальных проектов