Программа маткапитала в РФ может стать бессрочной

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В Госдуму направили законопроект, в рамках которого программа маткапитала может стать бессрочной. Об этом сказано в базе нижней палаты парламенты.

Так, в материалах к законопроекту сказано, что сейчас по закону дети, которые появились на свет или были усыновлены в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года, могут получить маткапитал, однако те, кто родится после этого срока, не имеют такой возможности. В связи с этим авторы инициативы предложили сделать программу маткапитала бессрочной.

Ранее Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию предложил продлить программу материнского капитала, которая действует на данный момент до 2026 года, минимум до 2030 года. Российский лидер напомнил, что сейчас семьям при рождении первого ребенка предоставляют выплату на сумму 630 тысяч рублей, при рождении второго – еще 202 тысячи рублей. Глава государства также уточнил, что размер маткапитала постоянно индексируется, поэтому суммы увеличиваются.



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