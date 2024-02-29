Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

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Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года, которая действует на данный момент до 2026 года. Об этом президент РФ сообщил в ходе послания к Федеральному собранию.

Российский лидер напомнил, что сейчас семьям при рождении первого ребенка предоставляют выплату на сумму 630 тысяч рублей, при рождении второго – еще 202 тысячи рублей. Однако глава государства также уточнил, что размер маткапитала постоянно индексируется, поэтому суммы увеличиваются.

Помимо маткапитала, Путин также предложил увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, а также поднять вычеты на третьего и последующих детей – до 6 тысяч рублей в месяц. По его словам, компенсация для семей с детьми будет предоставляться автоматически, а ее размер повысят с 350 до 450 тысяч рублей.

"В семьях, где растет много детей, много и забот. И у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем", – объяснил президент РФ.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину позволить семьям, проживающим в малых селах, расходовать средства маткапитала на покупку жилья без ожидания трех лет. Она напомнила, что по текущим условиям семьи в селах должны ждать три года с момента появления на свет малыша, при этом не имея возможности улучшить свои жилищные условия, что в свою очередь сказывается на оттоке молодых родителей из малонаселенных пунктов.



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