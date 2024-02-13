В Госдуме предложили упростить покупку жилья за маткапитал в малых поселениях

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Семьям, проживающим в малых селах, необходимо расходовать средства маткапитала на покупку жилья без ожидания трех лет. Соответствующее предложение выдвинула премьер-министру Михаилу Мишустину депутат Госдумы Яна Лантратова, передает RT.

По ее словам, средства маткапитала родители могут потратить лишь по истечении трех лет со дня рождения малыша. При этом она уточнила, что в некоторых случаях эти деньги можно применить сразу после рождения ребенка, например при необходимости заплатить за ипотеку.

Однако депутат заявила, что в малых селах часто отсутствуют предложения по ипотеке. Более того, стоимость жилья в этих населенных пунктах невысокая, поэтому купить жилье семьи могут и без ипотеки, воспользовавшись только средствами маткапитала.

Лантратова в своем письме подчеркнула, что по текущим условиям семьи в селах должны ждать три года с момента появления на свет малыша, при этом не имея возможности улучшить свои жилищные условия, что в свою очередь сказывается на оттоке молодых родителей из малонаселенных пунктов.

"С учетом вышеизложенного предлагается разрешить использование средств маткапитала на улучшение жилищных условий с момента рождения ребенка для семей, проживающих в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек", – сказано в документе.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" разработали и направили на заключение правительства законопроект о повышении маткапитала в регионах с рождаемостью ниже среднего по стране. Инициатива депутатов заключается в том, чтобы повысить сумму маткапитала на величину районного коэффициента к зарплате, установленной в районе.

Районные коэффициенты, обратили внимание инициаторы, есть в Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах, а также в половине субъектов Северо-Западного федерального округа и Приволжского федерального округа.



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