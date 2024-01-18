В ГД предложили увеличить размер маткапитала в регионах с низкой рождаемостью

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Депутаты фракции "Новые люди" разработали и направили на заключение правительства законопроект о повышении маткапитала в регионах с рождаемостью ниже среднего по стране. Об этом ТАСС сообщила один из авторов инициативы замруководителя думской фракции Сардана Авксентьева.

"Нужно повышать материнский капитал на такую же величину, как и остальные социальные выплаты по регионам. Это дополнительные деньги на улучшение жилищных условий и образование детей. А значит – больше уверенности в будущем", – аргументировала она.

Проектом предлагается внести изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Инициатива депутатов заключается в том, чтобы повысить сумму маткапитала на величину районного коэффициента к зарплате, установленной в районе.

Районные коэффициенты, обратили внимание инициаторы, есть в Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах, а также в половине субъектов Северо-Западного федерального округа и Приволжского федерального округа. Именно там, уточняется в пояснительной записке к документу, наблюдается низкий уровень рождаемости в сравнении с другими регионами РФ.

До этого стало известно, что с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей, а на второго – 833 тысячи рублей. Выплаты проиндексируют на 43,4 и 57,4 тысячи рублей соответственно.



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