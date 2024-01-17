В Госдуме работают над программой, позволяющей уходить в декрет в первом триместре

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Депутаты Госдумы прорабатывают программу, направленную на право декретного отпуска с первого триместра беременности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на первого зампреда комитета ГД по защите семьи Татьяну Буцкую.

На сегодня будущие мамы могут уйти в отпуск по беременности или родам на 30-й неделе, если ожидается двое или более детей – на 28-й неделе, если женщина проживает и работает в загрязненной радиацией местности – на 27-й неделе.

Парламентарий подчеркнула необходимость поддержки беременных, в связи с чем в Госдуме прорабатывают программы поддержки на первом триместре беременности.

По словам Буцкой, первый триместр для многих женщин представляется более сложным, чем третий. Это связано с тем, что они испытывают токсикоз, некоторым необходим разговор с психологом.

Кроме того, в данный момент депутаты также прорабатывают новые меры поддержки молодых семей, в том числе вопросы студенческих общежитий, групп присмотра и ухода на базе общежитий.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что с 1 февраля материнский капитал в России проиндексируют. По его словам, на первого ребенка государство будет выдавать 630,4 тысячи рублей, а на второго – 833 тысячи. Таким образом, маткапитал увеличится на 43,4 и 57,4 тысячи рублей соответственно.

До этого Татьяна Буцкая заявила, что продажу и обмен квартир с материнским капиталом могут упростить. По словам депутата, согласно закону в квартире должна быть выделена доля на детей, однако она становится серьезным препятствием для продажи или обмена недвижимости.

В России предложили ввести отцовский капитал за третьего и последующих детей