В Госдуме предложили упростить продажу и обмен квартир с маткапиталом

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Продажу и обмен квартир с материнским капиталом могут упростить. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает пресс-центр "Парламентской газеты".

Госдума уже открыла весеннюю сессию – 2024. Первая рабочая неделя с 9 по 14 января проводится депутатами в регионах. Буцкая считает, что в настоящее время законопроект о маткапитале и квартире, купленной с его использованием, является важным.

По словам депутата, согласно закону в квартире должна быть выделена доля на детей, однако она становится серьезным препятствием для продажи или обмена недвижимости. Сегодня такой возможности нет, указала она и добавила, что в ее адрес поступают тысячи обращений по этой теме.

Буцкая уточнила, что органы опеки тщательно следят за подобными сделками, чтобы не произошло ухудшений условий жизни ребенка. Это правильно, уверена она, но такие оценки крайне субъективны.

Буцкая совместно с зампредом комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой разработали законопроект, согласно которому, если после обмена увеличилась кадастровая стоимость квартиры или ее метраж, такие сделки будут разрешены.

Также парламентарий затронула тему ГОСТ на безлактозное молоко. По ее словам, работа над этим вопросом уже идет. Раньше такого стандарта не было, поскольку рынок был занят импортной продукцией, объяснила она и сказала, что сейчас стоит задача обеспечить внутренний рынок, в том числе и детских смесей, российскими продуктами.

Она указала на статистику, по которой не больше 5% женщин не могут кормить грудью.

"Это далеко не 40 процентов, а именно столько женщин сейчас отказываются от грудного вскармливания в пользу искусственного", – прокомментировала Буцкая.

Парламентарий подчеркнула, что сейчас она защищает диссертацию, посвященную правильному питанию женщин в период беременности и лактации. Один оппонент сказал ей, что при кормлении ребенка коровьим молоком ему передается генетическая память крупного рогатого скота.

"Хочу призвать всех молодых мам России: давайте передавать нашим детям собственную генетическую память", – заявила она.

Кроме того, депутат рассказала и о статусе многодетных семей в России, ведь в преддверии Года семьи президент распорядился в ускоренном порядке закрепить данный статус. С ее слов, сейчас льготы и преференции для многодетных отличаются друг от друга в зависимости от региона. Федеральный статус предполагает определенный набор гарантий многодетным по всей стране – минимальный уровень поддержки, ниже которого опускаться нельзя, объяснила Буцкая.

Она выразила надежду, что статус многодетных будет закреплен в ближайшее время, так же как и меры поддержки семей с тремя и более детьми. Затронув тему поддержки, парламентарий указала, что туда входят помощь при решении жилищного вопроса, дополнительные возможности самореализации и другое.

Далее она рассказала о том, как изменится жизнь инвалидов в этом году. Буцкая надеется, что будет плотная работа над законопроектом о поддержке социально ответственных работодателей, которые будут давать сотрудникам не только зарплату. По ее словам, многодетные уже получают от работы квартиры, дополнительные выплаты, бесплатные путевки и другое.

"При этом мы как законодатели должны подумать о поддержке таких компаний. На региональном уровне, например, подобный закон есть во Владимирской области. Уверена, что он должен быть тиражирован и на другие регионы", – добавила она.

В заключение она прокомментировала, что 15 лет назад в России уже был Год семьи. По ее мнению, тогда и последующие годы были прорывными в плане решения вопросов о поддержке семей с детьми.

"Достаточно вспомнить, что именно после этого в России появился материнский капитал, который, по оценкам демографов, дал нам 2,5 миллиона детей. Именно к таким результатам нам снова нужно стремиться", – заключила Буцкая.

Ранее Владимир Путин подписал указ, разрешающий выплату маткапитала только гражданам РФ на момент рождения ребенка и лишь в случае, если ребенок также имеет российское гражданство по рождению. Изменения внесены в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

В документе также указано, что жителям новых российских регионов маткапитал будет предоставляться независимо от сроков приобретения гражданства РФ. Закон вступил в силу с 1 января.

В Госдуме предложили упростить продажу и обмен квартир с маткапиталом