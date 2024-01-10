Путин выступил против использования маткапитала для покупки автомобиля

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Владимир Путин не поддержал инициативу о возможности использовать маткапитал для покупки автомобиля. Свою позицию по данному вопросу президент обозначил в рамках встречи с представителями общественности на Дальнем Востоке.

"Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке", – сказал он.

В конце 2023 года Путин утвердил документ, разрешающий выплату материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и лишь в случае, если ребенок также имеет гражданство РФ по рождению.

В документе также указано, что жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей маткапитал будет предоставляться независимо от сроков приобретения российского гражданства. Закон вступил в силу с 1 января.



Москвичам разрешат использовать маткапитал для ремонта жилья