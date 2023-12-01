Медведев заявил, что скоро в ДНР может появиться региональный маткапитал

Фото: kremlin.ru

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что скоро в ДНР может появиться региональный материнский капитал. Об этом пишет ТАСС.

Во время приема граждан он отметил, что маткапитал на федеральном уровне существует давно. Параллельно у регионов есть возможность предоставлять в том числе свои сертификаты или вводить похожие меры поддержки при наличии возможности.

Вместе с тем он напомнил, что следующий год объявлен Годом семьи.

"И такая возможность появится у любой имеющей на это право семьи в Донецкой Народной Республике. Исхожу из того, что руководство (ДНР) в ближайшее время с такой инициативной выйдет и примет необходимый нормативный акт", – заявил Медведев.

Ранее руководитель Института исследований и экспертизы ВЭБ Андрей Клепач выступил с идеей модернизировать систему выплат материнского капитала и создать прогрессивную шкалу. Также он предложил распространить методики социальной ответственности для крупного бизнеса.

В России предложили ввести отцовский капитал за третьего и последующих детей