Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 12:47

Общество

Экономист рассказала о серьезном росте выплат за рождение и воспитание детей с 2024 года

Фото: 123RF/vershininphoto

С 1 февраля 2024 года в России повысят несколько пособий и выплат по уходу за детьми и за рождение ребенка. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Больше всего вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, которое выплачивают раз в месяц. Сейчас оно составляет 33 282 рубля, а в следующем году станет больше на 48%, составив 49 123 рубля. В 2025 году пособие поднимут до 68 996 рублей, уточнила она.

"Меняются и условия – пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было", – отметила экономист.

Также с 2024 года проиндексируют и материнский капитал – на 44 тысячи рублей за первого ребенка и на 58 тысяч – за второго. В итоге выплата вырастет с 383 179 до 565 562 рублей в следующем году. В 2025 году сумма достигнет 763 671 рубля.

Планируют поднять и единовременное пособие при рождении ребенка, оплату дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до 18 лет, а также пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Но точный размер индексации пока неизвестен, сказала она.

Рост некоторых выплат привязан к росту МРОТ, уточнила юрист.

"Соответственно, вырастут пособия для малоимущих, если средний доход на каждого члена семьи окажется ниже прожиточного минимума в регионе", – сказала она.

Такие семьи могут получить еще и выплаты малообеспеченным беременным, детям, льготы учащимся и студентам и другие, заключила юрист.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери – до 25–30 лет – либо перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка. Предполагается, что программу материнского капитала при ее продлении могут скорректировать после 2026 года.

Материнский капитал начал выплачиваться как на первого, так и на второго ребенка с 2020 года, однако в последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился. Некоторые эксперты раскритиковали эту инициативу.

Многодетные семьи получат выплаты от государства до 450 тыс рублей на погашение ипотеки

Читайте также

обществофинансы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика