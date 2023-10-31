Экономист рассказала о серьезном росте выплат за рождение и воспитание детей с 2024 года

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С 1 февраля 2024 года в России повысят несколько пособий и выплат по уходу за детьми и за рождение ребенка. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.



Больше всего вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, которое выплачивают раз в месяц. Сейчас оно составляет 33 282 рубля, а в следующем году станет больше на 48%, составив 49 123 рубля. В 2025 году пособие поднимут до 68 996 рублей, уточнила она.



"Меняются и условия – пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было", – отметила экономист.

Также с 2024 года проиндексируют и материнский капитал – на 44 тысячи рублей за первого ребенка и на 58 тысяч – за второго. В итоге выплата вырастет с 383 179 до 565 562 рублей в следующем году. В 2025 году сумма достигнет 763 671 рубля.

Планируют поднять и единовременное пособие при рождении ребенка, оплату дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до 18 лет, а также пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Но точный размер индексации пока неизвестен, сказала она.



Рост некоторых выплат привязан к росту МРОТ, уточнила юрист.

"Соответственно, вырастут пособия для малоимущих, если средний доход на каждого члена семьи окажется ниже прожиточного минимума в регионе", – сказала она.

Такие семьи могут получить еще и выплаты малообеспеченным беременным, детям, льготы учащимся и студентам и другие, заключила юрист.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери – до 25–30 лет – либо перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка. Предполагается, что программу материнского капитала при ее продлении могут скорректировать после 2026 года.

Материнский капитал начал выплачиваться как на первого, так и на второго ребенка с 2020 года, однако в последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился. Некоторые эксперты раскритиковали эту инициативу.

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