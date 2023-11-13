Эксперт предложил утвердить прогрессивную шкалу маткапитала в РФ

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В РФ следует преобразовать систему выплат материнского капитала и утвердить прогрессивную шкалу. С таким предложением выступил руководитель Института исследований и экспертизы ВЭБ Андрей Клепач, пишут "Ведомости".

В докладе "Роль человеческого капитала в повышении качества и динамики развития российской экономики" он указал, что в стране следует ввести ряд способов повышения численности населения через рождаемость. Одним из них Клепач назвал прогрессивную систему выплат в зависимости от очередности рождения и индексацию маткапитала на каждого последующего ребенка, которая будет исчисляться в зависимости от неблагоприятных климатических условий проживания и районных коэффициентов.

Вместе с тем эксперт выступил с идеей распространить методики социальной ответственности для крупного бизнеса. Согласно задумке, предприниматели также будут перечислять выплаты на детей сотрудникам, а также выдавать многодетным семьям автомобиль при рождении четвертого ребенка.

В настоящее время большая часть маткапитала выплачивается на первого ребенка. По словам Клепача, это "дестимулирует рождение второго и последующих детей".

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила предоставлять бесплатное жилье при рождении пятого ребенка в семье. Она поддержала идею освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ, при этом подчеркнув, что подобный шаг поддержки следует реализовать в комплексе с другими системными мерами.

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