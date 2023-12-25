Путин утвердил выплату маткапитала только гражданам РФ на момент рождения ребенка

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Владимир Путин утвердил документ, разрешающий выплату материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и лишь в случае, если ребенок также имеет российское гражданство по рождению. Указ президента РФ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения будут внесены в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Рассчитывать на маткапитал могли граждане РФ при рождении или усыновлении ребенка, имеющего гражданство РФ. Однако в законе не было уточнения, должно ли у ребенка быть российское гражданство по рождению. Кроме того, в законодательстве не было прописано, что родители должны быть гражданами РФ на момент рождения ребенка.

В документе также указано, что жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей маткапитал будет предоставляться независимо от сроков приобретения гражданства РФ. Закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее инициативу приняли сенаторы Совфеда, до этого – депутаты Госдумы. Для получения выплаты оба родители должны быть гражданами РФ.

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