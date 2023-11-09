В Госдуме оценили возможность использования материнского капитала на фермерское хозяйство

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Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов, комментируя инициативу о возможности использования средств материнского капитала на фермерское хозяйство, заявил, что предложение необходимо поддержать. Об этом сообщает RT.

"Необходимо предоставить им (семьям. – Прим. ред.) максимальную свободу в использовании материнского капитала. Наказывайте тех, кто будет (маткапитал. – Прим. ред.) использовать не в интересах семьи и детей, но не ограничивайте возможности применения всех остальных", – сказал он.

Вместе с этим парламентарий предложил поддерживать многодетные семьи земельными участками, а материнский капитал распространить на приобретение автомобилей. Вторую инициативу Нилов объяснил тем, что наличие автомобиля позволит родителям отвозить детей в школы и на занятия в секции.

С предложением разрешить тратить материнский капитал на фермерское хозяйство ранее выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он призвал предусмотреть возможность поддержки семей из сельской местности, разрешив использовать выделенные средства на закупку живой домашней птицы и животных, семенного посевного материала и систем малой механизации.



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