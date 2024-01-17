Профильный комитет ГД отклонил законопроект о выплате 10 тыс рублей молодоженам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комитет Госдумы по защите семьи не поддержал законопроект ЛДПР о единовременной выплате в 10 тысяч рублей для молодоженов. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект был внесен в ГД в октябре 2023 года. Депутаты предложили выплачивать по 10 тысяч рублей молодоженам, заключившим первый брак до 35 лет.

Однако председатель профильного комитета нижней палаты парламента Нина Останина заявила, что поддерживать молодоженов следует глобально. По ее словам, это должен быть комплекс мер, а не одна выплата в размере 10 тысяч рублей.

В январе 2024 года фракция ЛДПР внесла в ГД новый законопроект о поддержке российских семей. Депутаты предложили повысить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. С 2023 года его размер составляет 22 909 рублей.

Однако инициативу парламентариев отклонили. В правительстве аргументировали отсутствие необходимости в принятии законопроекта ежегодной индексацией пособия.



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