В РФ предложили выплачивать молодоженам 10 тыс рублей

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В России предложили единовременно выплачивать по 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак до 35 лет. Соответствующее предложение направили депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, передает ТАСС.



Согласно этому проекту, россияне, имеющие постоянную регистрацию на территории РФ, впервые заключившие брак до 35 лет, могут претендовать на выплату 10 тысяч рублей. Чтобы получить эти средства, одному из супругов необходимо обратиться с заявлением в органы социальной защиты в течение года с момента регистрации брака. В проекте прописали, что единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки.

Один из авторов законопроекта, зампред комитета Думы по бюджету и налогам Каплан Панеш сказал, что эта мера поможет молодым людям решиться на подачу заявления в ЗАГС.

"Ведь многие тянут, чего-то ждут. Вот это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно потратить на то, чтобы купить костюм жениху или платье невесте, добавить их в бюджет празднования или купить подарок себе на свадьбу, потратить на госпошлины, связанные с вступлением в брак", – отметил Панеш.

Согласно финансово-экономическому обоснованию проекта, расходы на его осуществление должны быть востребованы из федерального бюджета России. В свою очередь, кабмин не поддержал проект, так как в документе авторы не указали расчеты объемов бюджетных ассигнований. Кроме того, законопроект не содержит прогноз численности получателей подобной выплаты.

В конце сентября председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести в России выплаты семейным парам, которые долгое время находятся в браке.

По ее словам, подобная мера уже реализована в Хакасии. Там супруги, которые отметили 50-летний, 60-летний и 70-летний юбилеи совместной жизни получают выплату в размере 10 тысяч рублей.

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