В Госдуме предложили ввести выплаты за долгую жизнь в браке

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести в России выплаты семейным парам, которые долгое время находятся в браке. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на слова депутата.

Парламентарий сообщила, что подобная мера поддержки уже действует в Хакасии – ее ввели в данном регионе 1 января 2023 года. Так, выплаты в 10 тысяч рублей полагаются семьям, которые отметили 50-летний, 60-летний и 70-летний юбилеи совместной жизни.

Помимо денежных выплат, в регионе также проводятся трогательные мероприятия в ЗАГСе, имена супругов вносятся в летопись, все это освещается в СМИ. Останина сообщила, что данную инициативу необходимо распространить на федеральный уровень.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносут на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые проживают в браке более 10 лет и имеют детей.

До этого Леонид Слуцкий предложил ввести в России новую льготу для беременных в виде отдельных стоек регистрации в аэропортах, где женщин бы обслуживали без очереди.

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