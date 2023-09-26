Эксперт рассказал, нужно ли давать детям деньги на карманные расходы

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Выделение ребенку денег на карманные расходы позволит воспитать в нем финансовую грамотность, однако к вопросу следует подходить ответственно, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По мнению специалиста, если подойти к делу с умом, то можно научить ребенка тратить деньги с умом и достигать финансовых целей, показать ему преимущества финансовой независимости. При этом выделять ребенку следует небольшие суммы, считает Щербаченко.

Кроме того, в этом вопросе он рекомендует родителям установить некоторые правила. Например, обговорить, за что будут выделяться деньги и на что их можно тратить.

Также можно составить с ребенком список того, на что бы он сам хотел потратить деньги, а рядом с каждым пунктом указать стоимость. Это научит его планировать расходы, откладывать средства на важные цели.

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