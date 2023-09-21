В московских школах и колледжах появились советники по воспитанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В школах и колледжах Москвы с этого сентября начали работать советники директоров по воспитанию детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В сентябре в школах и колледжах Москвы к работе приступили более 1,2 тысячи советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями", – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в задачи таких сотрудников входит помощь детям в раскрытии их талантов, реализация городских и федеральных проектов в сфере воспитания, а также вовлечение учащихся в социально значимые проекты, например в волонтерские организации или такие объединения, как "Движение Первых".

Кроме того, советникам по воспитанию предстоит участвовать в работе школьных медиа, заниматься распространением положительного воспитательного опыта отдельных педагогов.

Ранее стало известно, что в столице родители смогут получать отчеты об успеваемости их детей. Соответствующая функция появилась в "Московской электронной школе". Отчеты будут формироваться каждые две-три недели в личных кабинетах родителей.



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