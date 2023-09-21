Родители смогут следить за успеваемостью детей с помощью МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Московской электронной школе" (МЭШ) появилась функция информирования родителей об успеваемости их детей на школьных и внеклассных занятиях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на исполняющую обязанности замглавы департамента образования и науки города Олесю Лукашук.

"Новая функция – это регулярная обратная связь от школы, которая поможет родителям лучше понимать школьную жизнь ребенка, быть в курсе его достижений и сложностей, вовремя помогать ему, стимулировать и направлять к успехам", – отметила она.

Реализована данная возможность в виде отчетов, в которых содержатся сведения об оценках ребенка, его спортивных и творческих достижениях, посещаемости, результатах участия в олимпиадах. Отчеты будут формироваться каждые две-три недели в личных кабинетах родителей.

Отмечается, что информация будет предоставляться в наглядном виде, с различными графическими объектами и цветовыми выделениями. Кроме того, на основе имеющихся данных система предложит рекомендации, например, по повышению успеваемости. Подробнее о том, как получить отчет, можно узнать на специальной странице.

Ранее сообщалось, что более 30 регионов РФ выразили желание внедрять у себя систему МЭШ. По соглашению между правительством Москвы, Минпросвещения и Минцифры система стала технологической основой федеральной системы "Моя школа".



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