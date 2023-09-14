Собянин объявил о запуске новых сервисов на платформе МЭШ

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

"Московская электронная школа" запустила ряд новинок в новом учебном году, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге. По его словам, некоторые из них уже доступны, а часть начнет работать в ближайшие месяцы.

Мэр рассказал, что электронный дневник стал полноценным личным органайзером школьника. Теперь в нем доступно расписание не только уроков и дополнительных занятий, но и городских кружков и секций, на которые ребенок записался на портале mos.ru или в школе.

Дети могут и самостоятельно вносить в расписание какие-то личные мероприятия. Как считает Собянин, так ребята могут научиться грамотно организовывать свое время. Родители же получили реальную картину школьной и внеурочной нагрузки своих детей.

В электронном дневнике будут отображаться и другие школьные мероприятия, например, волейбольный матч в спортивном зале или мастер-класс по сборке квадрокоптера на ИТ-полигоне. Если мероприятие проводится онлайн, присоединиться к нему можно будет по ссылке прямо из расписания.

С октября в расписании появятся темы и даты контрольных работ. Изменится и образовательный контент. Кроме того, впервые в библиотеке МЭШ появились электронные интерактивные учебники для 5–9 классов.

"Это не просто сканы бумажных версий. Это – полноценные цифровые учебники с "живыми" картинками, 3D-иллюстрациями, аудио параграфами и видеороликами, которые сделают освоение материала более наглядным и увлекательным", – сказал мэр.

Он также рассказал, что количество виртуальных лабораторий увеличится с 42 до 43 – появится еще одна по окружающему миру. Это первая виртуальная лаборатория для начальной школы.

Для школьников 7–11 классов запустят интерактивные тетради для лабораторных работ в пространстве виртуальных лабораторий. Сделать "лабораторку" по физике и химии можно будет онлайн.

Для учеников 5–6 классов запустят цифровой школьный атлас с интерактивными контурными картами. Там можно будет масштабировать, наслаивать разные виды карт друг на друга.

Также МЭШ продолжит интеграцию с партнерскими сервисами. Вскоре в ней откроют доступ к цифровому контенту Библиотеки образовательных материалов федеральной платформы "Моя школа" и художественным произведениям Российской государственной библиотеки "НЭБ Свет".

Помимо прочего, МЭШ стала единой площадкой проведения олимпиад, в том числе школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Сервис обеспечит весь процесс: начиная от создания заданий до их проверки. Всю необходимую учителям и школьникам организационную информацию можно будет найти на единой платформе.

Появятся полезные сервисы и для родителей. К примеру, они смогут получать регулярные автоматические отчеты об успехах своих учащихся во 2–11 классах. В отчетах отобразится динамика успеваемости по всем предметам, сведения о задолженностях, о посещаемости школы, а также результаты прохождения диагностик, участия в олимпиадах, достижения в спорте и творчестве.

Сервис "Планируемые результаты обучения" подскажет, какие умения могут быть сформированы в рамках каждой темы по предмету с 1 по 11 класс.

Собянин также сообщил, что с нового учебного года к МЭШ начали подключать московские колледжи. В пилотном проекте участвуют 20 колледжей, их педагоги и студенты получат доступ к ключевым сервисам, то есть электронному журналу, электронному дневнику, библиотеке МЭШ, портфолио учащегося и портфолио учителя. Для всех педагогов этих колледжей закупили современные ноутбуки.

"Подключая колледжи к МЭШ, мы автоматизируем ряд процессов, сохраняем преемственность между средним и профильным образованием, избавляем педагогов от излишней бумажной волокиты, а студентам даем возможность продолжать пользоваться привычными им со школы инструментами и сервисами", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что МЭШ постоянно развивается и совершенствуется, чтобы школьники, а теперь и студенты колледжей, их родители, педагоги и наставники извлекали максимум пользы и удовольствия из образовательного процесса.

Ранее сообщалось, что более 30 регионов России выразили желание внедрять у себя систему "Московская электронная школа" (МЭШ). По соглашению между правительством Москвы, Минпросвещения и Минцифры России МЭШ стала технологической основой федеральной системы "Моя школа".

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