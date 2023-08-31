Сервисы МЭШ заработают во всех столичных колледжах до конца года – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Московскую электронную школу" до конца текущего года внедрят во всех столичных колледжах. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Впервые МЭШ заходит в колледжи и будет доступна и для студентов, и для преподавателей со всем набором образовательного контента и сервисов, включая мобильное приложение", – сказала вице-мэр.

Она уточнила, что сейчас МЭШ начнет работать примерно в половине средних специальных учебных заведений города, а затем появится и в остальных. По словам Раковой, к запуску системы 20 столичных колледжей оснастили необходимым оборудованием, а педагогам предоставили свыше 2 тысяч ноутбуков.

Ранее стало известно, что сервисы "Московской электронной школы" внедрят в систему образования Татарстана. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и глава региона Рустам Минниханов.



Сервисы "Московской электронной школы" внедрят в Татарстане – Сергей Собянин