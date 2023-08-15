Учитель Игнатов заявил о неизбежности цифровизации сферы образования в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Цифровизации сферы образования в РФ не избежать, считает учитель года России – 2018 Игнат Игнатов. Его слова приводит RT.

Он обратил внимание на то, что уже сейчас есть множество сервисов, которые автоматизируют ряд процессов и повышают эффективность деятельности образовательных учреждений.

"На мой взгляд, любая цифровизация состоит из трех слагаемых. Первая – упорядочивание. Прежде чем что-то автоматизировать и цифровизировать, я тщательно разбираю, что я делаю: что я заполняю, кому даю домашнее задание, как с этим работаю, как мне улучшить эту историю", – объяснил Игнатов.

Следующий этап – это непосредственно автоматизация, отметил эксперт. Самым сложным, по его мнению, является последняя ступенька цифровизации, на которой необходимо сформировать культуру применения сервисов автоматизации.

Игнатов подчеркнул, что работники сферы образования еще должны научиться применять новые технологии в своей работе. Также сервисы необходимо будет постоянно совершенствовать, добавил он.

Эксперт подчеркнул, что развивать данное направление необходимо, а самого процесса цифровизации уже не избежать.

Ранее стало известно, что в "Московской электронной школе" в сервисе "Портфолио учащегося" ученики с 5-го по 10-й класс смогут получить рекомендации по выбору образовательного направления и предпрофессионального класса.

Для этого необходимо заполнить анкету о своих увлечениях и хобби. Система изучит интересы школьника и предложит самые лучшие образовательные вертикали. Рекомендации помогут ученику найти наиболее удачный профиль.



Сервис МЭШ выбрали в качестве базовой системы для цифровизации школьного образования