Порядка 81% российских школьников пользуются интернетом, чтобы улучшить оценки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство подростков России (81%) используют Сеть, чтобы улучшить оценки в учебе. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование федерального форума "Подростки 360".

Выяснено, что около 60% учеников сильно раздражаются, когда долго не заходят в интернет. 69% подростков используют Сеть для реализации в творческой сфере, а 63% – в профессиональной.

Между тем порядка 23% школьников проводят в интернете более семи часов в день, 80% – до трех часов в сутки. Однако 91,5% ребят отметили моменты, когда они отвлекались от учебы на другие вещи, например игры или видео. 70% признались, что способны откладывать работу ради развлечений в интернете.

Отмечается, что порядка 96% детей считают, что ради своих целей следует постоянно обучаться чему-то новому и не стоять на месте.

До этого выяснилось, что около 50% проживающих на территории России не занимаются спортом. Участие в опросе приняли 11,7 тысячи россиян. Однако лишь 27% респондентов выполняют упражнения в домашних условиях, а 12% – посещают фитнес-клубы.



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