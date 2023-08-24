Сервисы "Московской электронной школы" внедрят в Татарстане – Сергей Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения информационных технологий в сферу образования. Подписание документа прошло во время торжественного мероприятия, которое было приурочено к Дням культуры Татарстана в столице.

"Мы договорились запустить совместный проект о создании электронной школы, соединенной с "Московской электронной школой". На ее базе создается "Российская электронная школа", но мы одни из пионеров, которые впереди, как всегда, это дает огромные возможности для качественного образования Татарстану, их умение, навыки работать с этими системами сделают "Московскую электронную школу" еще более совершенной и удобной для московских школьников, которым выгодны качественные, интересные проекты, проекты про будущее. Я думаю, что таких проектов можно называть много и много и во многом, конечно, благодаря тому, что мы с вами вместе. Спасибо, друзья", – сказал Собянин.

Градоначальник заметил, что у Москвы и Татарстана есть много совместных проектов. Кроме того, руководство двух субъектов РФ поддерживает личное общение, проводит деловые встречи и сотрудничает в культурной сфере.

Собянин сказал, что столицу и республику объединяют технологичные проекты, такие как "КамАЗ", который разработал для Москвы одни из лучших в мире электробусов, и теперь их производят вместе. В этом году на улицы Москвы вышли 2 тысячи электробусов. По словам мэра, в Москве самый большой городской парк электробусов по всей Европе.

"Это не просто машина, а первоклассные машины. Молодцы, хорошо работают. Мы производим электросуда. И речные трамвайчики начали бегать по Москва-реке. Москвичам нравится", – сказал Собянин.

Градоначальник выделил проект, объединяющий Москву и Татарстан – магистраль Москва – Казань. Благодаря новой дороге расстояния будут измеряться не 13 часами, а порядка 6–7 часов. Собянин выразил надежду, что скоро это произойдет.

В свою очередь, Минниханов сказал, что Москва – это стратегический регион для Татарстана. Также он поблагодарил Собянина и команду правительства столицы. По словам Минниханова, "Электронная школа" является большим проектом, который запустят в Татарстане на базе московских разработок.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что данное соглашение обеспечит внедрение в школах Республики Татарстан сервисов МЭШ как регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Моя школа".

Система "Моя школа" в Татарстане начала внедряться в пилотном режиме в марте этого года. Подписанное соглашение подразумевает, что с третьей четверти 2023–2024 учебного года сервисы МЭШ будут действовать во всех школах республики.

Со своей стороны правительство Москвы проведет адаптацию и доработку МЭШ под потребности Татарстана и обеспечит техподдержку сервисов в течение года. В ходе праздничного концерта, посвященного ежегодным Дням культуры Татарстана в столице, было проведено награждение представителей республики.

Ранее Собянин рассказал, что качественное образование доступно в каждой школе во всех районах Москвы. Мэр столицы подчеркнул, что образование – это наше настоящее, наше будущее.

Градоначальник подчеркнул, что образование должно быть качественным не только в отдельных эксклюзивных школах, но и в каждом районе, в каждой школе Москвы.

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