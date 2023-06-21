Анастасия Ракова: МЭШ поможет выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускники столичных школ смогут получить персональные рекомендации от вузов и узнать больше о специальностях для поступления в "Московской электронной школе" (МЭШ). Об этом сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в этом году школьники получили множество новых возможностей, направленных на подготовку к сдаче госэкзаменов, в том числе они обучались по новому формату, участвовали в двух волнах написания пробных ЕГЭ. Также им была предоставлена программа психологической поддержки и новые цифровые сервисы.

"В их числе – возможность узнать в МЭШ о подходящих вузах для поступления в зависимости от баллов, которые получили ребята на пробных экзаменах. Такой возможностью они воспользовались более 150 тысяч раз. Перед стартом активной приемной кампании в университеты мы улучшили функционал сервиса", – передает слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

Она подчеркнула, что сервис позволит выпускникам тратить меньше времени на поиск информации о столичных вузах и университетах, поможет подобрать наиболее подходящие для ребенка варианты.

Чтобы увидеть автоподборку, нужно зайти в раздел "Рекомендации" сервиса "Портфолио учащегося". Там выпускники ознакомятся с подробной информацией об учебных заведениях.

В этом же разделе есть информация о наличии бюджетных и платных отделений, количестве мест и необходимых баллов, отметила заммэра.

По словам Раковой, если сумма набранных на ЕГЭ баллов будет соответствовать проходным баллам абитуриентов 2022 года на бюджетное или платное отделение, то на экране появится надпись: "Ты проходишь!", либо сервис сообщит, сколько баллов не хватает до проходного.

Также в этом году на портале МЭШ появился сервис "Экзамены", в котором были размещены материалы для самостоятельной подготовки к итоговым экзаменам, резюмировала заммэра столицы.

Ранее Минцифры РФ сообщило, что на портале "Госуслуги" стартовал электронный прием документов на поступление в вузы.

В этом году абитуриентам доступны 1 022 учебных заведения, они могут выбрать пять из них и подать документы на пять различных направлений в каждом. Также поступающие могут выбрать формы обучения, например платную или целевую, и степень образования – бакалавриат или специалитет.



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