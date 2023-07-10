Москвичам рассказали о помощи электронных сервисов школьникам, родителям и учителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские электронные услуги и сервисы помогают столичным школьникам в учебе, развитии и выборе будущей профессии; родителям они помогают быть в курсе успеваемости и достижений ребенка, а учителям – выстраивать образовательный процесс. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В департаменте информационных технологий столицы рассказали, какими электронными сервисами пользовались в течение учебного года московские школьники, их родители и учителя.

Просмотреть актуальное расписание уроков, дополнительных занятий в школе, отметки с комментариями учителя, средний балл по каждой пройденной теме, домашние задания и тематические подборки ученики могли в электронном дневнике "Московской электронной школы" (МЭШ).

В электронном дневнике МЭШ школьникам доступен просмотр темы и содержания всех уроков, материалов, прикрепленных учителем к уроку. В таком дневнике родители могут отслеживать школьную жизнь ребенка и его успеваемость. За прошедший учебный год ученики и их родители воспользовались этим сервисом более 142 миллионов раз.

В 2023 году в электронном дневнике школьники смогли заранее видеть темы, которые могут встретиться в заданиях ЕГЭ. В разделе "Экзамены" находятся материалы, которые пригодятся школьникам для прохождения выпускных испытаний. Например, для школьников доступны видеоразборы заданий экзамена, тесты для самостоятельного прохождения с автопроверкой, рекомендации по заполнению бланков, видеоматериалы с советами психологов для подготовки к экзаменам.

Кроме того, родители теперь могут оформлять в сервисе справки об обучении ребенка в электронном виде без личного посещения школы.

Для входа и выхода из школы, безналичной оплаты питания в столовой и буфете школьники пользовались картой "Москвенок". Этот сервис помогает родителям всегда быть в курсе посещения и питания ребенка. Баланс карты можно пополнять на mos.ru.

В этом году ученики смогли использовать карту "Москвенок" в качестве единого читательского билета, чтобы брать книги в библиотеках Москвы. Помимо этого, родителям стало доступно получение на электронную почту и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" уведомлений, что ребенок посетил библиотеку или музей.

Уведомления о предоставлении ребенку билета в музей могут получать пользователи приложения "Дневник "МЭШ". C 1 сентября 2022 года сервисом "Москвенок" воспользовались более 39,7 миллиона раз.

Незаменимой в обучении стала библиотека МЭШ, которой в этом учебном году воспользовались свыше 90 миллионов раз. Ежемесячно электронная библиотека насчитывает более 500 тысяч пользователей. Школьники, учителя и родители могут пользоваться более чем 1,7 миллиона материалов для углубленного изучения предметов и подготовки к экзаменам.

Электронная библиотека МЭШ постоянно пополняется новыми материалами ведущих отечественных разработчиков и педагогов Москвы. Специально к выпускным экзаменам добавили в сервис больше 500 роликов с видеообзорами заданий ЕГЭ по всем предметам и советами психологов, расширена и коллекция виртуальных лабораторий.

Сервис "Портфолио учащегося" помогал школьникам делиться своими успехами с друзьями и преподавателями. В категории "Учеба" во вкладке "Результаты" доступны результаты обучения ребенка по каждому предмету. Там можно просмотреть среднюю оценку, количество пройденных тем и общую динамику успеваемости.

В новой категории "Обо мне" школьники могут внести информацию о своих увлечениях для получения персональных рекомендаций по выбору подходящих кружков и секций. Перед началом приемной кампании в университеты для выпускников в сервисе появились персональные рекомендации вузов и специальностей для поступления, формирующиеся на основании итоговых результатов ЕГЭ. Сервисом "Портфолио учащегося" в этом учебном году воспользовались более 1,3 миллиона пользователей.

С помощью услуг на портале mos.ru школьники могут качественно подготовиться, своевременно зарегистрироваться и узнать результаты экзаменов. Более 286,6 тысячи раз за этот учебный год ученики воспользовались сервисом записи на участие в ГИА, итоговые сочинения и собеседования по русскому языку для девятых классов.

Помимо этого, больше 5,3 миллиона раз москвичи узнали результаты экзаменов онлайн. Сведения о них также доступны в сервисе "Портфолио учащегося".

В этом учебном году на портале mos.ru стала доступна функция без очного предоставления документов в государственную экзаменационную комиссию подать заявление для повторного допуска к прохождению государственной итоговой аттестации (ГИА), записаться онлайн на экзамен после завершения установленных сроков подачи заявлений, изменить перечень учебных предметов, форму и сроки участия в экзаменах, а также редактировать персональные данные участников.

Кроме того, за этот учебный год родители московских учеников пользовались цифровыми возможностями для зачисления ребенка в школу без очного представления документов. Более 58,6 тысячи родителей в упрощенном формате смогли записать детей в первый класс. Также более 81,9 тысячи москвичей с помощью сервиса на mos.ru перевели ребенка в другую школу.

Родители могут перевести детей в другие школы в сервисе "Запись во все классы". В онлайн-формате принимаются заявки на запись ребенка в детский сад и первый класс. Подобрать городскую и стоматологическую поликлиники, а также прикрепить к ним ребенка можно на mos.ru.

Через сервис "Электронный журнал" педагоги планируют учебную деятельность, выставляют отметки, просматривают расписание, контролируют посещаемость и задают домашние задания, прикрепляя к ним цифровые материалы. В этом учебном году учителя смогли пользоваться основными функциями сервиса через мобильное приложение "Журнал МЭШ". Ежемесячно сервис посещали порядка 45 тысяч пользователей. Всего количество обращений к сервису составило более семи миллионов раз.

В электронном журнале и электронном дневнике МЭШ в этом учебном году школьники получили более 354 миллионов оценок "четыре" и "пять", а также им было выдано более 34,5 миллиона домашних заданий.

Организовать досуг, заняться творчеством или спортом, подобрать книгу помогут также электронные сервисы. Более 20,5 тысячи раз за этот год школьники воспользовались сервисом "Библиотеки Москвы" на mos.ru. При помощи проекта "Музеи – детям" школьники и учащиеся колледжей посещали более 100 столичных музеев бесплатно. Также свыше 2,7 миллиона раз родители школьников воспользовались услугой "Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества".

Все сервисы для школьников и их родителей можно найти на портале mos.ru в разделе "Образование".

Ранее сообщалось, что в столичных школах увеличилась доля выпускников, набравших максимальные 100 баллов по единому государственному экзамену (ЕГЭ). Такие результаты стали возможны благодаря проекту по подготовке к ЕГЭ.

Отмечается, что благодаря проекту по подготовке к экзаменам увеличилась доля выпускников с максимальными 100 баллами: по физике – в 7 раз, по биологии – в 5 раз, по русскому языку и по литературе – в 3 раза, по английскому языку – почти в 2 раза, по химии и информатике – в 1,2 раза.

Около 70 тыс человек приняли участие в ЕГЭ по русскому языку в Москве