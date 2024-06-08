Собянин оценил итоги Петербургского экономического форума

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин подвел итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что Москва заключила несколько важных соглашений.

"Вообще, форум – это место, где ставится какая-то финальная точка. Этому предшествует большая работа с компаниями, организациями, другими регионами. В этом году у нас несколько знаковых историй", – сказал мэр столицы.

В рамках форума было подписано соглашение с ЦБ РФ о развитии цифрового рубля, что является революционным событием для городской экономики, целый ряд соглашений в области фармацевтической промышленности и соглашение о создании первого в стране роботизированного завода по производству малотоннажных грузовиков.

На фоне этого градоначальник назвал форум позитивным и эффективным.

По его словам, благодаря совместной работе с крупными компаниями в городе удалось сформировать инфраструктуру для электробусов. Собянин отметил, что в связи с уходом иностранных производителей отечественный бизнес стал активно занимать освободившиеся позиции. В результате этого московская продукция оказалась востребованной.

"Кризис – это череда возможностей, не только череда проблем. Мы ответственны за то, чтобы это все пошло в дело, на пользу. Для этого мы должны не прекращая развивать инвестиционную, коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру", – добавил мэр.

Ранее Москва в шестой раз возглавила национальный рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) по состоянию инвестиционного климата в регионах РФ. Второе место заняли Татарстан и Нижегородская область. Тройку лидеров замкнули Республика Башкортостан, Московская и Тюменская области.

