Москва возглавила национальный рейтинг АСИ по инвестклимату в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва в шестой раз возглавила национальный рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) по состоянию инвестиционного климата в регионах РФ. Второе место заняли Татарстан и Нижегородская область, сообщает ТАСС.

По данным агентства, тройку лидеров замкнули Республика Башкортостан, Московская и Тюменская области. На четвертом месте расположились Сахалинская и Новгородская области, на пятом – Санкт-Петербург, Крым и Тульская область. Калужская область и Краснодарский край стали шестыми в рейтинге, седьмое место забрала Чеченская Республика, а Магаданская область стала седьмой. Восьмое место заняла Смоленская область, девятое – Липецкая, Воронежская области и Пермский край, десятое – Челябинская и Ленинградская области.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата является механизмом комплексного анализа факторов, которые воздействуют на создание инвестиционной привлекательности субъектов. Благодаря ему можно оценить усилия властей по формированию условий для бизнеса и установить лучшие практики.

Ранее Москва заняла первую строчку рейтинга городов России с наивысшим качеством жизни в 2023 году. Помимо нее, в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, ЯНАО, Сахалинская область, Нижегородская область.

Владимир Путин объяснил, что рейтинг составляется исходя из качества жилья, инфраструктуры, безопасности, чистоты, экологии, возможностей для работы, а также здравоохранения, образования и социальной защиты регионов.

