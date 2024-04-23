Экономист Зубец рассказал, как составляется рейтинг городов по качеству жизни

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Рейтинг городов с самым высоким качеством жизни за первый квартал 2024 года был получен благодаря опросу жителей, объяснил экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с радио КП.

"Опрос, который мы проводим, – это социология. Там есть объективные данные по тем параметрам, которые представляют основной интерес для людей, которые живут в городе. Это качество медицины, образования, работы жилищно-коммунального хозяйства, безопасность и еще целый ряд факторов", – добавил он.

После этого итоги суммируются и подсчитываются в единый рейтинг. Эксперт уверен, что это позволяет получить объективные данные, так как граждане сами оценивают качество жизни.



В итоге в лидерах топа оказались Грозный, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Владимир, Новороссийск, Екатеринбург, Севастополь, Калуга и Тула. Зубец указал, что за последние годы Калуга, Тула и Владимир показали хорошие экономические показатели, что повлияло на качество жизни населения.

"Жители Калуги, Тулы и Владимира отличаются низкой склонностью к миграции. К тому же все три города являются центрами, которые поднялись по экономике. Здесь сосредоточены в том числе предприятия ВПК", – напомнил он.

Ранее Москву признали самым благоприятным городом для проживания по итогам расчета индекса качества городской среды за 2023 год. Наравне со столицей такими городами-миллионниками стали Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар. Города оценивались по 36 индикаторам.

