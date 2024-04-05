Эксперты назвали недорогие города РФ для отдыха на майские праздники

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Пятигорск возглавил рейтинг самых доступных городов для отдыха на майские праздники, об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на исследование одной из фирм для электронных платежей и одного из арендных сервисов.

Аренда жилья в Пятигорске в среднем составила 3 405 рублей в сутки. Также эксперты отметили среди самых доступных городов Краснодар, Екатеринбург, Смоленск и Дербент, где также можно снять квартиру или апартаменты в пределах 3 000–3 500 рублей. Средняя аренда жилья на праздники в мае по РФ составила 4 400 рублей в сутки. Обычно, по данным исследования, жители страны снимают объекты на 4 дня и тратят на размещение примерно 17 600 рублей, что на 10% больше праздников 2023 года.

Наиболее популярными направлениями по числу бронирования посуточного жилья оказались Санкт-Петербург, Казань, Минск и Сочи. Также в перечень вошли Москва, Нижний Новгород, калининградский Зеленоградск, Калининград, Кисловодск и Волгоград.

По данным исследования, с 1 марта по 1 апреля текущего года число бронирования в гостиницах РФ выросло на 75% по сравнению с таким же периодом 2023 года. Вырос и спрос на санатории и дома отдыха – за тот же период россияне в три раза чаще оставляли бронь на эти объекты.

"В майские праздники популярны путешествия по стране. И за последние годы россияне привыкли, что хорошие места в отелях и выгодные предложения по пакетным турам быстро заканчиваются, поэтому их нужно "ловить" еще за месяц до поездки", – уточнила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов фирмы электронных платежей Ирина Полякова.

По данным основателя сервиса по подбору жилья в аренду Юрия Кузнецова, пик бронирований еще не пройден. Он указал, что спрос на майские праздники будет очень высоким, но пиковые значения ожидаются во второй половине текущего месяца.



"Сейчас лучшее время, чтобы успеть забронировать хорошие варианты по приемлемым ценам. К слову, хозяева посуточного жилья не стали сильно поднимать ценник: по сравнению с обычными выходными он выше всего на 10–15%", – добавил Кузнецов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что стоимость билета в Сочи как самолетом, так и поездом может составить около 8 тысяч рублей. Однако на такую сумму можно рассчитывать, если купить его заранее. Цены на размещение, по его словам, начинаются от 4 200 рублей на двоих с завтраком.