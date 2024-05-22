Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва заняла первую строчку рейтинга городов России с наивысшим качеством жизни в 2023 году. Помимо нее, в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, Татарстан, Московская область, Тульская область, ЯНАО, Сахалинская область, Нижегородская область. Эти данные предоставил Владимир Путин во время Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

При этом во второй десятке оказались Чечня, Башкирия, Белгородская область, Челябинская область, Самарская область, Севастополь, Воронежская область, Калининградская область, Краснодарский край, Свердловская область.

Путин заявил, что рейтинг составляется исходя из качества жилья, инфраструктуры, безопасности, чистоты, экологии, возможностей для работы, а также здравоохранения, образования и социальной защиты регионов. При этом каждый пункт измеряется с помощью опроса граждан, данных статистики и геоаналитики.

В свою очередь, гендиректор АСИ Светлана Чупшева рассказала, что в прошлом году россияне отметили улучшение в сфере образования и создания возможностей для развития ребенка. Так, удовлетворенность процессом записи ребенка в детский сад выросла на 17,4 %, в школу – на 11%, а в кружки и секции – почти на 20%.

Исследование также показало рост у граждан положительных откликов, касающихся жилищных условий, – на 5,5%, а удовлетворение медицинской сферой увеличилось на 24%, добавила Чупшева.

Позитивные улучшения отмечаются и в социальной сфере. Например, удовлетворенность жителей РФ соцуслугами составила 80%, а уровень информируемости населения о соцобслуживании вырос почти на 20%. Кроме того, гендиректор АСИ обратила внимание, что россияне стали более благосклонно относиться к людям с ограниченными возможностями, повысилась доступность услуг и среды для таких граждан.

Помимо анализа, рейтинг также может поспособствовать внедрению регионами у себя управленческих практик. Например, в Новгородской области созданы "вежливые регистратуры". Инициатива предполагает привлечение работников МФЦ в больницы и поликлиники. Чупшева добавила, что удовлетворение амбулаторными медуслугами в 2023 году возросла на 46%, а стационарными – на 18%.

В свою очередь, в Мордовии организована Молодежная лига среднего профессионального образования, занимающаяся профориентацией и поддержкой студентов и выпускников техникумов и колледжей. Благодаря чему удовлетворенность качеством этой сферы выросла на 13%.

В Сахалинской области, например, ввели распределение талонов на посещение врачей при помощи call-центра. Теперь, чтобы записаться на прием к необходимому специалисту, сахалинцы могут проконсультироваться с терапевтом по видеосвязи или по телефону.

Ранее Путин предложил учредить ежегодную премию АСИ. По его словам, гражданские предпринимательские инициативы, которые поддерживает АСИ, должны находить отклик в нацпроектах. Также Путин призвал Агентство принимать участие в продвижении за рубежом российских брендов и создать обновленную стратегию на 10 лет.