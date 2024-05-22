Путин предложил учредить ежегодную премию АСИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета агентства.

По словам президента РФ, гражданские предпринимательские инициативы, которые поддерживает АСИ, должны находить отклик в нацпроектах.

"Прошу правительство, министерства действовать в тесной связке, в партнерстве с АСИ по всем направлениям: подготовка кадров, экологическое благополучие и, конечно, соцсфера, где у АСИ есть наработки", – подчеркнул он.

Также Путин призвал Агентство принимать участие в продвижении за рубежом российских брендов и создать обновленную стратегию на 10 лет.

"Вопросы нашей внутренней политики, участия в реализации национальных проектов должны оставаться в центре безусловного внимания, именно в этой логике прошу разработать и утвердить обновленную стратегию своей деятельности", – сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что в данном документе необходимо будет поставить цели, задачи и определить ключевые инструменты работы.

Ранее правительство Москвы и АСИ стали партнерами в сфере устойчивого развития и социального капитала бизнеса. Стороны подписали контракт 28 декабря прошлого года в рамках итогового заседания проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе. В свою очередь, гендиректор АСИ Светлана Чупшева добавила, что стандарт социального капитала бизнеса агентство разрабатывает по поручению российского лидера.

