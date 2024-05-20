Деловой форум "Самозанятые-2024" пройдет в Москве 28 мая

Фото: пресс-служба ДПиИР

На базе "Цифрового делового пространства" в Москве 28 мая состоится деловой форум "Самозанятые-2024". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Участниками мероприятия станут предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, и москвичи, которые хотят познакомиться с работой самозанятых. За три года в форуме поучаствовали более 800 человек.

"Несколько сотен гостей увидят выступления представителей различных индустрий – от банковской сферы до цифровых коммуникаций. Они дадут практические советы по продвижению бизнеса", – рассказала Сергунина.

Деловую программу откроет сессия "Самозанятые – старт для большого бизнеса". Спикеры расскажут о работе в статусе самозанятого, выборе ниши, первых шагах и результатах.

На сессии "Инструменты продвижения для самозанятых" гостям расскажут, как продавать товары и услуги с помощью видео и соцсетей, а также о том, какую роль играет личный бренд в деле.

С 29 по 31 мая с 12:00 до 13:00 для желающих ознакомиться со сферой откроют онлайн-курс "Самозанятость на практике: тонкости работы и продвижения". Первую лекцию посвятят формам ведения бизнеса, оформлению самозанятости и другим аспектам. Вторую встречу проведут по теме привлечения клиентов, третью посвятят процедуре регистрации товарного знака.

Зарегистрироваться на форум можно на портале проекта "Малый бизнес Москвы". Обучение основам бизнеса проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее стало известно, что в Москве зарегистрировано свыше 917 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. За год число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 10,6%, а юридических лиц – на 1,7%. Почти треть субъектов МСП – 296,6 тысячи – задействована в торговле.

