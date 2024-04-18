Собянин: "Малый бизнес Москвы" помог более 360 тысячам предпринимателей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Государственному бюджетному учреждению "Малый бизнес Москвы" (МБМ) исполнилось 12 лет. В своем телеграм-канале Сергей Собянин рассказал, как МБМ помогает столичным бизнесменам и тем, кто только планирует начать свое дело в Москве.

По его словам, предприниматели могут обратиться в учреждение за бесплатной консультацией и помощью в обучении. Им также доступны более 35 онлайн-сервисов.

Мэр отметил, что за время существования МБМ его специалисты провели свыше миллиона консультаций и 12 128 бизнес-мероприятий. При этом портал посетили более 4 миллионов пользователей.

На сегодняшний день, как уточнил Собянин, сервис помог решить задачи свыше 360 тысячам столичных бизнесменов, а при поддержке учреждения было создано более 48 тысяч бизнесов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов рассказал, что число самозанятых в столице превысило 1,6 миллиона. По его словам, в городе работают 17% всех самозанятых, зарегистрированных в РФ. С января 2024-го их количество возросло на 46 тысяч, что говорит о привлекательных условиях для ведения предпринимательской деятельности в столице.

Ефимов подчеркнул, что налог на профессиональный доход востребован среди граждан, работающих на себя и не нанимающих сотрудников. Его преимущества заключаются в простоте регистрации, автоматизированном режиме передачи информации о полученных доходах. Кроме того, нет необходимости предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

